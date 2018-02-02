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Дмитрий Медведев призвал объединить рынки для общего развития

2 февраля 2018, 12:35

Необходимо выработать правовой инструментарий, который позволит обрабатывать, анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всей «пятерки».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в Алматы призвал членов правительств государств-участников скоординировать усилия для общего развития, сообщает Zakon.kz.

«Совершенно очевидно, что в одиночку с учётом тех интеграционных проектов, которые мы реализуем, сделать этого не сможем, - сказал он.- Нам нужно будет объединять наши рынки: товарные, людские, логистические, технологические и формировать собственную инфраструктуру. В этом году Россия председательствует в Евразийском союзе и, конечно, цифровая повестка дня станет неотъемлемым условием, сквозной темой нашего взаимодействия. Будем развивать ее повсеместно. Выиграет в этой гонке тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим регулирования, это очевидно. Цифровые процессы требуют трансграничного регулирования, основанного на мягкой платформе, а не на традиционной».

По его словам, избыточно консервативное регулирование способно снизить конкурентоспособность стран. Необходимо выработать правовой инструментарий, который позволит обрабатывать, анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всей «пятерки».

Медведев считает, что большое внимание необходимо уделить кибербезопасности. И рассказал о программе цифровизации в России.

«У нас есть программа «Цифровая экономика», она реализуется на пяти основных направлениях: регулирование, инфраструктура, технологические заделы, безопасность, кадры и образование. По четырем из них уже утверждены планы мероприятий. Понятно, что такая программа это живой организм, и мы будем развиваться»

Напомним, для участия в заседании Евразийского межправсовета и форума в Алматы прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также главы правительств Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Кыргызстана - Сапар Исаков.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России, Украины, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

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