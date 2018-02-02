Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Сапар Исаков предложил использовать кыргызскую систему защиты данных странам ЕАЭС

2 февраля 2018, 13:08

В Кыргызстане уже выработано соответствующее законодательство.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков предложил использовать кыргызскую систему защиты данных странам ЕАЭС. Об этом он заявил во время форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», передает КирТАГ.

«В связи с переходом стран ЕАЭС к цифрализации возникает вопрос о защите данных. В Кыргызстане уже выработано соответствующее законодательство, и мы используем две системы защиты данных. Они не противоречат друг другу. Опыт показывает, что остальные страны ЕАЭС могли бы делать так же. Мы в законах смогли разделить секретную и конфиденциальную информацию. Конфиденциальную информацию «прогоняем» через портал госуслуг. Наши IT-специалисты построили национальную систему «Тундук». Она объединяет министерства, ведомства и частные компании. По этой системе мы уже обмениваемся информацией и предоставляем услуги», — рассказал С Исаков.

Премьер-министр Сапар Исаков принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алматы, где главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России рассмотривают вопросы реализации цифровой повестки Союза, развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В рамках визита в Алматы премьер-министр КР также принял участие в форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Все новости по теме читайте здесь.

Мунара Боромбаева

Фото: kyrtag.kg


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...