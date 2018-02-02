Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков предложил использовать кыргызскую систему защиты данных странам ЕАЭС. Об этом он заявил во время форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», передает КирТАГ.

«В связи с переходом стран ЕАЭС к цифрализации возникает вопрос о защите данных. В Кыргызстане уже выработано соответствующее законодательство, и мы используем две системы защиты данных. Они не противоречат друг другу. Опыт показывает, что остальные страны ЕАЭС могли бы делать так же. Мы в законах смогли разделить секретную и конфиденциальную информацию. Конфиденциальную информацию «прогоняем» через портал госуслуг. Наши IT-специалисты построили национальную систему «Тундук». Она объединяет министерства, ведомства и частные компании. По этой системе мы уже обмениваемся информацией и предоставляем услуги», — рассказал С Исаков.

Премьер-министр Сапар Исаков принимает участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Алматы, где главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России рассмотривают вопросы реализации цифровой повестки Союза, развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В рамках визита в Алматы премьер-министр КР также принял участие в форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

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Мунара Боромбаева

Фото: kyrtag.kg