Русский парень и девушка-казашка, познакомившиеся на передаче «Калаулым», готовятся к свадьбе

Динара и Алексей объявили себя парой в начале этого года.

На популярной программе «Калаулым», которая выходит в эфире Первого канала Евразия, разгорелись настоящие страсти. Парень русской национальности по имени Алексей и девушка-казашка по имени Динара собираются пожениться, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Nur.kz.

Динара и Алексей объявили себя парой в начале этого года. Алексей пришел на программу как кандидат на руку и сердце Динары.

Алексей ранее был женат, у него есть 2-летний сын. Но они знакомы уже 5 лет, так как работают вместе, но до настоящего времени общались только как друзья. Динара прекрасно знает о его прошлых семейных узах.

«Если Динара даст свое согласие на нашу свадьбу, обещаю, я выучу казахский язык», - говорит Алексей.

Надо отметить, что семья Алексея не против их брака. Его мама сама была инициатором их знакомства. А согласие будущей тещи Алексей получил в прямом эфире.

«Как мать я не против, может быть, это счастье моей дочери, поэтому я не буду против», - сказала мать в прямом эфире.

Когда Динара начала встречаться с Алексеем, она сказала ему, что уже немолодая, что хочет завести ребенка, и что она хочет ускорить свадьбу.

«Мы еще посмотрим», - сказал Алексей, но уже ремонтирует дом и готовится к свадьбе.

Между тем солист группы «Жігіттер» Ердос Қанаев, пришедший в программу как гость, сказал: «Мусульманка не должна выходить замуж за представителя другой религии. Это запрещено шариатом».

Динара же считает, что не нужно делить людей на религиозной почве или по этнической принадлежности. По взаимному согласию можно заключить брак не по обычаям, а по закону.