В 392 км от Алматы произошло землетрясение
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 февраля в 03 час 46 мин 31 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
"Эпицентр землетрясения расположен в 392 км на северо-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 44.56° с.ш. 81.41° в.д. Глубина 20 км", - говорится в сообщении.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: Хабар 24
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