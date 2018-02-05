12 февраля истекает срок сдачи статотчетности по форме 1-Т за 2017 год. Проверьте себя в списках!

Уважаемые респонденты!

12 февраля 2018 года истекает срок сдачи статистической отчетности по форме 1-Т за 2017 год.

Отчет по форме 1-Т «Отчет по труду» представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения всех видов экономической деятельности, с численностью работников свыше 100 человек, а также вне зависимости от численности работников с видами экономической деятельности: 64.11, 64.19.1 - 64.19.2, 64.20, 65, 69.1, 84-88, 91-93, 94.

В связи с тем, что органы статистики без уведомления заменяют размещенные списки выборочных обследований, предлагаем ознакамливаться со списками самостоятельно, перейдя на соответствующий интернет-ресурс по указанным ссылкам:

Для респондентов, на которых распространяются обязательства по представлению формы 1-Т, при отсутствии списков выборочных обследований представление данных форм обязательно.

Предоставление статистической отчетности в электронном виде

В связи с внедрением ИС «Электронная статистическая отчетность» респондентам предоставляется возможность сдачи отчетов в электронном виде. Это потребует применения средств аутентификации и электронной цифровой подписи. Выдача средств аутентификации и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах регистрации Национального удостоверяющего центра размещенных при Центрах обслуживания населения. Перечень центров регистрации доступен на сайте Национального удостоверяющего центра.

Напоминаем Вам, что за несвоевременное представление, представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 497 «Нарушение порядка представления первичных статистических данных» Кодекса РК об административных правонарушениях непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок - влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, на некоммерческие организации, субъектов малого предпринимательства - в размере четырнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста двадцати МРП.

Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на физических лиц в размере четырнадцати, на должностных лиц, на некоммерческие организации, субъектов малого предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста пятидесяти МРП.