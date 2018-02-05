В каких городах казахстанцы активно скупают валюту

За 2017 год казахстанцы купили в обменных пунктах страны 10,6 млрд долларов США, 1,1 млрд евро и 157,9 млрд рублей. Покупка долларов США за год выросла на 19,9%, евро - на 29,1%, российских рублей - на 18,9%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Напомним, в 2016 году продажи иностранной валюты в обменных пунктах сократились за год по всем популярным валютам: доллары США - минус 48,1%, евро - минус 19,8%, рубли - минус 39,8%.





Активность желающих купить американскую валюту выросла почти во всех регионах РК. Самый большой объем приходится на Алматы - 4,8 млрд USD, рост за год - на 21,9%. Доля от РК составила 45,4%.

Жители Астаны выкупили 1,3 млрд USD, рост за год - на 10,9%. Доля от РК - 11,9%. Замыкает тройку лидеров ЮКО - 1,2 млрд USD, рост за год на 31,5%. Доля от РК выросла на 1 п.п., до 11,4%. Единственным регионом, где за год объем купленных в обменниках долларов уменьшился, стала Жамбылская область - минус 2,5%, до 183 млн USD.

Объем евро, купленных в обменных пунктах, увеличился по всему Казахстану. Лидирует Алматы - 507,6 млн EUR, рост за год на 19,2%. Доля от РК уменьшилась с 51,4% до 47,5%. Следом идет Астана - 202,6 млн EUR, рост за год на 36,8%. Доля от РК выросла с 17,9% до 18,9%. На третьем месте ЮКО - 61,8 млн EUR, рост за год на 61%. Доля от РК составила 5,8%.



Российские рубли покупают преимущественно жители, проживающие в областях, граничащих с Российской Федерацией, а также в финансовом центре и столице. Объем увеличился во всех 16 регионах РК.

Лидирует традиционно Алматы - 23,2 млрд RUB, рост за год на 10,6%. Доля от РК составляет 14,7%.

На втором месте ВКО - 17,1 млрд RUB, рост за год на 22,5%. Доля от РК - 10,8%. Замыкает ТОП-3 Астана - 15,8 млрд RUB, рост за год на 2,1%. Доля от РК - 10%.

Фото: 24tv.ua