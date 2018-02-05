Прогноз на Олимпиаду-2018: сколько медалей эксперты предсказывают Казахстану

Западное аналитическое агентство Gracenote представило прогноз на исход Олимпийских игр-2018, сообщает Zakon.kz.

Согласно мнению спортивных экспертов Казахстан завоюет в Пхенчхане одну медаль бронзового достоинства. Призером Олимпийских игр может стать 29-летний могулист из Усть-Каменогорска Дмитрий Рейхерд.

Ранее эксперты не включали отечественных спортсменов в медальный прогноз. По их мнению, в Казахстане есть несколько перспективных спортсменов, но они все же не смогут побороться за призовые места.

Победу в медальном зачете с 39-ю медалями аналитики Gracenote предрекают сборной Германии: 15 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых. Второе место и 40 медалей отдают норвежцам(13;14;13), а третье с 29-ю медалями американским спортсменам(11;6;12).

Олимпийским атлетам из России аналитики отдают 11-е место и прогнозируют 8 медалей (2;3;3).