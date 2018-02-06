Dow Jones показал историческое падение, речь Трампа прервали телеканалы

Промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов 5 февраля опустился почти на 1200 пунктов, продемонстрировав рекордное падение в пунктах за день за всю историю. Данные Нью-йоркской фондовой биржи свидетельствуют, что к концу торговой сессии Dow Jones составил 24345.75. В процентном отношении индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года, передает РБК.

Индекс S&P 500 также потерял более 4%, закончив торговую сессию на уровне 2648.94. Индекс потерял за день чуть более 113 пунктов, следует из данных биржи. Как отмечает CNBC, для S&P 500 понедельник стал худшим днем за последние шесть лет.

Bloomberg отмечает, что падение индексов совпало с выступлением президента США Дональда Трампа на заводе компании Sheffer Corp. в штате Огайо. В своей речи американской президент рассказывал об успехах американской экономики. В частности, он говорил, что налоговая реформа республиканцев «вызвала» волну благоприятных экономических новостей. Ситуацию на финансовом рынке, как отмечает агентство, Трамп в своем заявлении не упомянул.

Между тем, как передает РИА Новости, напряжение на рынке в понедельник было столь высоким, что ведущие телеканалы такие, как CNN и Fox News прекратили в обед трансляцию речи президента США Дональда Трампа и в прямом эфире начали показывать поведение индекса Dow Jones.

Падение на фондовом рынке США началось в минувшую пятницу. Инвесторы начали демонстрировать беспокойство относительно перспектив роста инфляции и процентных ставок, отмечает Assoсiated Press.

Эксперты, опрошенные агентством, отмечают, что подобная ситуация на фондовом рынке является ожидаемой. По их словам, снижение на 10% и более — это обычное явление для рынка «быков».

«Это похоже на ребенка на детском празднике, который после того, как уже съел торт и мороженое, решает съесть еще и печенье, что доводит его до переедания», — приводит AP комментарий главного стратега JPMorgan Asset Management Дэвида Келли.

«Две вещи происходят (на рынке сейчас). Был слишком долгий рост на рынке ценных бумаг. Слишком много позитива, многие вкладывали в акции. И, естественно, это не могло продолжаться вечно. С другой стороны, экономика растет, пробивает прогнозы экспертов. И вот в пятницу мы констатируем уход главы ФРС Джаннет Йеллен, которая была очень осторожна, и приходит новый парень (Джером Пауэлл), при котором будет, возможно, уже не три, а четыре повышения ставки», — сказал РИА Новости главный экономист Smith's Research & Gradings и старший ассоциированный эксперт американского института CSIS Скотт МакДоналд.

Белый дом в своем заявлении после завершения торгов заявил, что президент США сосредоточен на «фундаментальных экономических показателях». «Президент сосредоточен на наших долгосрочных фундаментальных экономических показателях, которые остаются исключительно высокими — это укрепление экономического роста в США, исторически низкая безработица и рост заработной платы для американских рабочих», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое приводит Reuters. «Налоговые льготы и реформы еще больше укрепят экономику США и продолжат способствовать укреплению благосостояния американского народа», — добавила она.

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев.