Недопуск на Олимпиаду в судах оспорили 32 российских спортсмена

Тридцать два российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава CAS Джон Коутс, передает ТАСС.

"32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК", - сказал Коутс.

Глава CAS не стал уточнять имена спортсменов, подавших иски. Коутс также отметил, что апелляции будут рассмотрены в Пхёнчхане специальной выездной панелью CAS.

"Мне сложно говорить о том, сколько времени займет рассмотрение в швейцарском суде. МОК был уведомлен о том, что организация будет привлечена к этим делам", - добавил глава CAS.

МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. В понедельник МОК объявил об отказе в выдаче приглашений на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которые ранее были оправданы CAS. Всего на Играх выступят 168 российских спортсменов, хотя изначально Олимпийский комитет России подавал в МОК заявку из 500 человек.

Фото: © AP Photo/Koji Sasahara