Аким СКО о цифровизации: Сегодня это фантастика, а завтра реальность

В текущем году в области планируется внедрить цифровизацию в группе компании «Казэкспортастык», «Алтын бидай», ТОО «Акселеу», «Аби -жер», «Шагала агро».

Аким области Кумар Аксакалов принял участие на итоговой отчетной встрече перед населением акима Жамбылского района Ивана Туркова в ходе которого перед руководством района поставил ряд конкретных задач, передает пресс-служба акима области.

В 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства по области составил 510 млрд.тг, рост по сравнению с 2016 годом на 2,3 процента. В Жамбылском районе этот показатель выше и составил 3,4 процента. Средняя урожайность 21,2 центнера с гектара.

«Повышение урожайности должно давать соответствующий эффект в улучшении качества жизни. Мы получаем больше продукции, больше производим и оплачиваем налоги. Это должно обратным эффектом сказываться на жизни сельчан. Увеличение фонда заработной платы ваша главная задача»,- отметил глава региона.

Президент поставил амбициозные задачи по цифровизации всех отраслей страны. В СКО уже сейчас применяются новые технологии. Глава региона привел в пример ТОО «Атамекен Агро» применяющий спутниковые мониторинги полей Geosys, систему планирования Agroplan (автоматизация формирования технологических карт посева на каждую культуру и поле); модуль Agrofact (мониторинг сельхозтехники и оборудования, агротехнических процессов); Баланс Зерна (контроль учета движения, хранения и переработки зерна); Agromap (мобильное приложение для просмотра истории поля, химкарт, метеокарт). В этом году планируется провести автоматизацию элеваторов. Благодаря этому производительность труда на предприятии за 4 года увеличилась в 2 раза.

В текущем году в области планируется внедрить цифровизацию в группе компании «Казэкспортастык», «Алтын бидай», ТОО «Акселеу», «Аби -жер», «Шагала агро».

Хозяйства Жамбылского района должны взять на вооружение технологии точного земледелия.

«Новые технологии надо внедрять. Может быть это звучит фантастически. Сегодня фантастика, а завтра реальность. Если мы будем думать и ничего не делать, останемся позади всех. Весь мир так развивается. Они применяют новые технологии которые повышают урожайность и отдачу земли. Благодаря таким технологиям в области производительность труда выросла в 2 раза. В Жамбылском районе тоже надо в этом направлении работать», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Также глава региона поручил увеличить производства мяса и молока, уделить внимание переработке продукции и создать новые кооперативы в сельских округах.