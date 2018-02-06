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Какие сведения будет публиковать Нацбанк на портале открытых данных

6 февраля 2018, 10:39

Предусматривается оптимизация и актуализация информации.

Национальный Банк утвердил перечень открытых данных, размещаемых на интернет-портале "Открытые данные", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

"Предусматривается оптимизация и актуализация информации Национального Банка, публикуемой на портале «Открытые данные». В частности, добавлены показатели, касающиеся деятельности НБ РК (структуры, трудоустройства), расширен перечень разрешительных документов (реестры уведомлений, лицензии и др.) и включены показатели по финансовому сектору - сведения о финансовых организациях, ликвидируемых и ликвидированных банках и страховых (перестраховочных) организаций", - говорится в сообщении.

Фото: polit.ru


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