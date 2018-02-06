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Внесены изменения в Правила оказания стационарозамещающей помощи

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 997 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 17 августа 2015 года № 669 «Об утверждении Правил оказания стационарозамещающей помощи» (не введен в действие)

В частности, заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:
«Глава 1. Общие положения»;
в пункте 2:
Подпункт 2) изложен в следующей редакции:
«2) стационарозамещающая помощь - форма предоставления доврачебной, квалифицированной, специализированной помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг, с медицинским наблюдением»;
Правила дополнены подпунктом 4) следующего содержания:
«4) профильный специалист - медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности.»;
Заголовок главы 2 изложен в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок оказания стационарозамещающей помощи».
Пункт 10 изложен в следующей редакции:
«10. Медицинский работник с высшим медицинским образованием при оказании стационарозамещающей помощи в дневном стационаре и стационаре на дому ежедневно осматривает пациента, корректирует проводимое лечение, при необходимости назначает дополнительные лабораторные, инструментальные исследования и консультации профильных специалистов, при обнаружении фактов насилия и телесных повреждений оказывает лечебно-профилактическую помощь, проводит медицинскую реабилитацию, извещает органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи.»;
Подпункт 3) пункта 21 изложен в следующей редакции:
«3) заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 367 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11512).»;
Пункт 22 изложен в следующей редакции:
«22. Показаниями для ведения пациента в стационаре на дому являются нарушения функций органов, препятствующих ежедневному посещению дневного стационара пациентом при необходимости получения стационарозамещающей медицинской помощи, а также наличие орфанных (редких) заболеваний у детей, сопряженных с высоким риском инфекционных осложнений и требующих изоляции в период сезонных вирусных заболеваний, для получения регулярной заместительной ферментативной и антибактериальной терапии.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

6 февраля 2018, 11:44
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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