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В частности, заголовок главы 1 изложен в
следующей редакции:
«Глава 1. Общие положения»;
в пункте 2:
Подпункт 2) изложен в следующей редакции:
«2) стационарозамещающая помощь - форма предоставления доврачебной,
квалифицированной, специализированной помощи, в том числе с применением
высокотехнологичных медицинских услуг, с медицинским наблюдением»;
Правила дополнены подпунктом 4) следующего содержания:
«4) профильный специалист - медицинский работник с высшим медицинским образованием,
имеющий сертификат по определенной специальности.»;
Заголовок главы 2 изложен в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок оказания стационарозамещающей помощи».
Пункт 10 изложен в следующей редакции:
«10. Медицинский работник с высшим медицинским образованием при оказании
стационарозамещающей помощи в дневном стационаре и стационаре на дому
ежедневно осматривает пациента, корректирует проводимое лечение, при
необходимости назначает дополнительные лабораторные, инструментальные
исследования и консультации профильных специалистов, при обнаружении фактов
насилия и телесных повреждений оказывает лечебно-профилактическую помощь,
проводит медицинскую реабилитацию, извещает органы внутренних дел о фактах
обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи.»;
Подпункт 3) пункта 21 изложен в следующей редакции:
«3) заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
от 21 мая 2015 года № 367 «Об утверждении перечня социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под № 11512).»;
Пункт 22 изложен в следующей редакции:
«22. Показаниями для ведения пациента в стационаре на дому являются нарушения
функций органов, препятствующих ежедневному посещению дневного стационара
пациентом при необходимости получения стационарозамещающей медицинской
помощи, а также наличие орфанных (редких) заболеваний у детей, сопряженных с
высоким риском инфекционных осложнений и требующих изоляции в период сезонных
вирусных заболеваний, для получения регулярной заместительной ферментативной
и антибактериальной терапии.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.