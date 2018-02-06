В частности, заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

в пункте 2:

Подпункт 2) изложен в следующей редакции:

«2) стационарозамещающая помощь - форма предоставления доврачебной, квалифицированной, специализированной помощи, в том числе с применением высокотехнологичных медицинских услуг, с медицинским наблюдением»;

Правила дополнены подпунктом 4) следующего содержания:

«4) профильный специалист - медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности.»;

Заголовок главы 2 изложен в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок оказания стационарозамещающей помощи».

Пункт 10 изложен в следующей редакции:

«10. Медицинский работник с высшим медицинским образованием при оказании стационарозамещающей помощи в дневном стационаре и стационаре на дому ежедневно осматривает пациента, корректирует проводимое лечение, при необходимости назначает дополнительные лабораторные, инструментальные исследования и консультации профильных специалистов, при обнаружении фактов насилия и телесных повреждений оказывает лечебно-профилактическую помощь, проводит медицинскую реабилитацию, извещает органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи.»;

Подпункт 3) пункта 21 изложен в следующей редакции:

«3) заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 367 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11512).»;

Пункт 22 изложен в следующей редакции:

«22. Показаниями для ведения пациента в стационаре на дому являются нарушения функций органов, препятствующих ежедневному посещению дневного стационара пациентом при необходимости получения стационарозамещающей медицинской помощи, а также наличие орфанных (редких) заболеваний у детей, сопряженных с высоким риском инфекционных осложнений и требующих изоляции в период сезонных вирусных заболеваний, для получения регулярной заместительной ферментативной и антибактериальной терапии.».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.