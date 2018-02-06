Во что будут одеты спортсмены разных стран на Олимпиаде-2018

Официальная церемония открытия Олимпиады в корейском Пхенчхане стартует 9 февраля. Неотъемлемой и самой ожидаемой частью церемонии является Парад спортсменов стран-участниц. В параде участие примут более 2-х тыс. спортсменов из 92 стран мира. Казахстанская делегация выйдет 67-й по списку.

О том, в какой форме предстанут участники в материале Zakon.kz.

Казахстан

Олимпийскую форму для казахстанцев изготовила японская компания «Mizuno». Спортивная одежда выполнена в национальных цветах с использованием традиционных орнаментов. Для создания формы были использованы новейшие разработки и материалы способные обеспечить максимальный комфорт при интенсивных тренировках и неблагоприятных погодных условиях.

Россия

Российским спортсменам из-за ограничений МОК было выдано 2 комплекта экипировки: нейтральная с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia) и Олимпийская с национальной российской символикой.



США

Разработкой формы для американских спортсменов занимались Nike, Ralph Lauren, Burton и North Face. Олимпийцы предстанут в разных образах на церемониях открытия и закрытия, также формы представителей разных видов спорта будут отличаться.

В линейке одежды есть, как футуризм от Nike, так и классический стиль Ralph Lauren. При разработке были использованы супертехнологичные материалы.

Канада

Норвегия

Франция

Швейцария

Австралия

Беларусь

Латвия

Словения

Украина

Польша

Япония

Германия

Финляндия

Южная Корея

Бразилия

Фото YK-news.kz, vesti.kz,newsone.ua, sports.ru, sputnik