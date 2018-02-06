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В Атырау ищут владельцев нефтяного месторождения

6 февраля 2018, 13:46

На ликвидацию утечек бюджет уже потратил 61 миллион тенге, собирая нефть с 30 гектаров.

В Атырауской области полицию попросили помочь найти хозяев ставшего бесхозным нефтяного месторождения, сообщает Казинформ.

«Нефтяное месторождение Кумисбек расположено в Курмангазинском районе. Примерно в 100 километрах от районного центра Ганюшкино. Его разработку вело ТОО «Кольжан ойл». Однако в 2016 году у ТОО закончилась лицензия и его сотрудники покинули территорию, оставив после себя незаконсервированные скважины», - сказал аким Курмангазинского района Бибоз Шаяхметов на совещании в областном акимате.

«Вскоре произошел разлив нефти. Местные власти выделили средства на ликвидацию утечки. Затраты понес бюджет, а нарушителей до сих пор ищут. Мы просим полицию найти их», - добавил аким.

По словам Б. Шаяхметова, в районе месторождения 6 незаконсервированных скважин, из которых в любой момент может пойти на поверхность нефть. Здесь же стоят цистерны с нефтепродуктами. На ликвидацию утечек бюджет уже потратил 61 миллион тенге, собирая нефть с 30 гектаров. Но необходимо, чтобы бывшие хозяева из ТОО «Кольжан ойл» вернулись и навели порядок, как это должно быть по закону.

А. Соколов.

Фото: regnum.ru.


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