Уровень инфляции в январе составил 6,8%

Целевой коридор, заданный Нацбанком на текущий год - 5-7%

По итогам января инфляция в РК держится на уровне 6,8%. Это более благоприятный показатель, в сравнении с прошлым годом: в январе 2017 показатель инфляции составлял 7,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на FINPROM.KZ.

Наибольший рост цен отмечен в сегменте непродовольственных товаров - 8,5%, против 9,2% годом ранее. Платные услуги подорожали на 6,4% (годом ранее было 5,3%), продтовары - на 5,9% (против 9% год назад).

Напомним, согласно прогнозу регулятора, в 2018 году показатели инфляции начнут плавное вхождение в целевой коридор 5-7%, в 2019-м достигнут 4-6%.

Инфляцию на уровне 6% в 2018 году прогнозирует в Казахстане и аналитическое подразделение корпоративно-инвестиционного бизнеса Sberbank CIB, в обзоре Sberbank Investment Research. Помесячная инфляция прогнозируется в среднем порядка 0,5% (в январе она составила по данным КС МНЭ РК 0,6%).

Сильнее всего удорожание ощутили жители столицы (показатель инфляции - 7,8%), Павлодарской (7,7%) и Мангистауской (7,5%) областей.

Продовольственные товары заметнее всего подорожали по итогам января в Астане (+7,5% за год), Акмолинской (+7,1%) и Кызылординской (+6,5%) областях.

Непродовольственные товары сильнее всего выросли в цене в Астане (+11,4%), Мангистауской (+8,9%) и Акмолинской (+8,7%) областях.

Рост цен на платные услуги сильнее всего ощутили жители Павлодарской (+10,6%), Алиматинской (+8,3%) и Южно-Казахстанской (+8,3%) областей.

Напомним, по итогам прошлого года уровень инфляции за январь-декабрь 2017 к аналогичному периоду годом ранее составлял 7,4%, против антирекорда 2016 года - 14,6%.

Нацбанк совместно с Правительством РК задавал на 2017 год допустимый коридор в пределах 6-8%.

Фото: Kursiv.kz