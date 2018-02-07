Аким СКО: Назовите фамилии, которые мешают развитию бизнеса

Глава региона подчеркнул, о том что предпринимателей должно быть больше в консультативно-совещательных органах.

Аким области Кумар Аксакалов на расширенном заседании коллегии управления предпринимательства и туризма потребовал назвать конкретные государственные органы которые не помогают бизнесменам.

«Мы говорили о том чтобы предприниматели давали оценку госорганов по итогам года. Сегодня хотелось услышать, пофамильно, кто в течение года не способствовал предпринимателям развиваться, кто ставил препоны, кто ничего не делал и наоборот кто помогал», - сказал аким области обращаясь директору Палаты предпринимателей СКО Турару Искакову.

В свою очередь Турар Искаков отметил, что есть вопросы к областному управлению земельных отношений и городскому отделу земельных отношений. До сих пор не сформировано земельная комиссия в Петропавловске. Сейчас есть сдвиги по наполнению консультативно-совещательных органов. Палата предпринимателей предлагают формат 50/50: половина членов должен состоять из бизнесменов, другая половина из госорганов.

Глава региона подчеркнул, о том что предпринимателей должно быть больше в консультативно-совещательных органах.

«Там должно быть больше представителей бизнеса и неправильственных организаций. Чиновникам там какую-то квоту определите и все. Проверка показало, что 90 процентов это чиновники. Они не учитывали мнения бизнеса», - сказал Кумар Аксакалов.