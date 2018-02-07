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Утверждены Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2018 года № 36 «Об утверждении Правил проведения дактилоскопической и геномной регистрации» (не введено в действие)
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В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.
Органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:
1) достигших шестнадцатилетнего возраста граждан Республики Казахстан при обращении для получения впервые, а также в случаях восстановления, замены:
паспорта гражданина Республики Казахстан,
удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;
2) детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет при обращении для получения паспорта гражданина Республики Казахстан в порядке, установленном пунктом 10 настоящих Правил;
3) иностранцев и лиц без гражданства:
постоянно проживающих в Республике Казахстан;
прибывших в Республику Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве;
при оформлении визы Республики Казахстан;
при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:
вида на жительство иностранца в Республике Казахстан,
удостоверения лица без гражданства,
удостоверения беженца.
Уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности осуществляет сбор дактилоскопической информации:
1) достигших шестнадцатилетнего возраста граждан Республики Казахстан, а также детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в порядке, установленном пунктом 10 настоящих Правил, при оформлении паспорта гражданина Республики Казахстан в загранучреждениях Республики Казахстан;
2) иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз Республики Казахстан.
Органы внутренних дел, национальной безопасности осуществляют сбор дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы Республики Казахстан либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан.
Дактилоскопическая регистрация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка Республики Казахстан, осуществляется уполномоченным государственным органом в области транспорта в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук и (или) ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных, установленных настоящими Правилами. При этом, персональные данные лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, связаны персональным идентификатором с его биометрическими данными об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и (или) ладоней обеих рук в АИС «БИЛ».
Сбор дактилоскопической информации у детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет при обращении для получения паспорта гражданина Республики Казахстан осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка, составленного согласно приложению 1 к настоящим Правилам, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
Сбор дактилоскопической информации у лица, подлежащего дактилоскопической регистрации, недееспособность которого установлена судом, проводится в присутствии и на основании письменного заявления его опекуна, составленного согласно приложению 1 к настоящим Правилам, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия опекуна.
Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в регистрационных пунктах «Документирование и регистрация населения», «Документирование и регистрация иностранцев» подразделений миграционной службы, подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, органах национальной безопасности, загранучреждениях Республики Казахстан.
В случае, когда лицо, подлежащее дактилоскопической регистрации, находящееся на территории Республики Казахстан, не имеет возможности личной явки для дактилоскопирования в виду нарушений здоровья со стойким расстройством функций организма, которое привело к утрате способности самообслуживания, самостоятельного передвижения, сотрудник осуществляет сбор дактилоскопической информации с выездом по его месту жительства.
Дактилоскопическая информация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при его наличии);
2) дату и место рождения;
3) пол;
4) национальную принадлежность (по желанию владельца);
5) гражданство;
6) фотографию;
7) информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
8) дату выдачи, номер документа, срок действия;
9) подпись владельца документа;
10) индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);
11) дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
12) наименование органа, выдавшего документ;
13) фамилию, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
14. Дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз Республики Казахстан содержит следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при его наличии);
2) дату рождения;
3) пол;
4) информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;
5) гражданство;
6) фотографию;
7) дату выдачи, номер документа, срок действия;
8) дату выдачи, срок действия визы;
9) дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;
10) наименование органа, выдавшего визу;
11) фамилию, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.
Дактилоскопирование при осуществлении дактилоскопической регистрации проводится специально подготовленными сотрудниками (работниками), проходящими службу (работающими) в уполномоченных государственных органах (далее - сотрудник).
Организация обучения сотрудников дактилоскопированию возлагается на государственные органы, уполномоченные на осуществление сбора дактилоскопической информации.
Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
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