В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О дактилоскопической и геномной регистрации» Правительство Республики Казахстан утверждены Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации.

Органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:

1) достигших шестнадцатилетнего возраста граждан Республики Казахстан при обращении для получения впервые, а также в случаях восстановления, замены:

паспорта гражданина Республики Казахстан,

удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;

2) детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет при обращении для получения паспорта гражданина Республики Казахстан в порядке, установленном пунктом 10 настоящих Правил;

3) иностранцев и лиц без гражданства:

постоянно проживающих в Республике Казахстан;

прибывших в Республику Казахстан в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателей - физических лиц в домашнем хозяйстве;

при оформлении визы Республики Казахстан;

при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:

вида на жительство иностранца в Республике Казахстан,

удостоверения лица без гражданства,

удостоверения беженца.

Уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности осуществляет сбор дактилоскопической информации:

1) достигших шестнадцатилетнего возраста граждан Республики Казахстан, а также детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет в порядке, установленном пунктом 10 настоящих Правил, при оформлении паспорта гражданина Республики Казахстан в загранучреждениях Республики Казахстан;

2) иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз Республики Казахстан.

Органы внутренних дел, национальной безопасности осуществляют сбор дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы Республики Казахстан либо подпадающих под действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных Республикой Казахстан.

Дактилоскопическая регистрация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка Республики Казахстан, осуществляется уполномоченным государственным органом в области транспорта в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук и (или) ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных, установленных настоящими Правилами. При этом, персональные данные лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, связаны персональным идентификатором с его биометрическими данными об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев и (или) ладоней обеих рук в АИС «БИЛ».

Сбор дактилоскопической информации у детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет при обращении для получения паспорта гражданина Республики Казахстан осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка, составленного согласно приложению 1 к настоящим Правилам, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

Сбор дактилоскопической информации у лица, подлежащего дактилоскопической регистрации, недееспособность которого установлена судом, проводится в присутствии и на основании письменного заявления его опекуна, составленного согласно приложению 1 к настоящим Правилам, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия опекуна.

Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в регистрационных пунктах «Документирование и регистрация населения», «Документирование и регистрация иностранцев» подразделений миграционной службы, подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, органах национальной безопасности, загранучреждениях Республики Казахстан.

В случае, когда лицо, подлежащее дактилоскопической регистрации, находящееся на территории Республики Казахстан, не имеет возможности личной явки для дактилоскопирования в виду нарушений здоровья со стойким расстройством функций организма, которое привело к утрате способности самообслуживания, самостоятельного передвижения, сотрудник осуществляет сбор дактилоскопической информации с выездом по его месту жительства.

Дактилоскопическая информация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при его наличии);

2) дату и место рождения;

3) пол;

4) национальную принадлежность (по желанию владельца);

5) гражданство;

6) фотографию;

7) информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

8) дату выдачи, номер документа, срок действия;

9) подпись владельца документа;

10) индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

11) дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

12) наименование органа, выдавшего документ;

13) фамилию, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

14. Дактилоскопическая информация иностранцев и лиц без гражданства при оформлении виз Республики Казахстан содержит следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при его наличии);

2) дату рождения;

3) пол;

4) информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

5) гражданство;

6) фотографию;

7) дату выдачи, номер документа, срок действия;

8) дату выдачи, срок действия визы;

9) дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

10) наименование органа, выдавшего визу;

11) фамилию, имя, отчество (при его наличии) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Дактилоскопирование при осуществлении дактилоскопической регистрации проводится специально подготовленными сотрудниками (работниками), проходящими службу (работающими) в уполномоченных государственных органах (далее - сотрудник).

Организация обучения сотрудников дактилоскопированию возлагается на государственные органы, уполномоченные на осуществление сбора дактилоскопической информации.

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.