Ошибки в расчёте зарплаты бюджетников нашла депутат
7 февраля 2018, 13:44
Оклад ни научно, ни экономически не обоснован - Карагусова.
Методология исчисления оплаты труда бюджетников делает неэффективным задачу Главы государства о росте их оплаты труда, сказала депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова в своем запросе, передает корреспондент Bnews.kz.
"Суть нашего запроса заключается в незамедлительном исправлении ошибок в методологии исчисления оплаты труда гражданских служащих, в основе которого лежит базовый должностной оклад. Он ни научно, ни экономически не обоснован. Именно такая методология, к сожалению, делает неэффективным исполнение поручения Президента о росте и достойном уровне оплаты труда гражданских служащих, к которым, вы знаете, относятся врачи, социальные работники учителя и другие", - сказала Гульжана Карагусова.
Фото: today.kz.
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