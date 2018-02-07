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Ошибки в расчёте зарплаты бюджетников нашла депутат

7 февраля 2018, 13:44

Оклад ни научно, ни экономически не обоснован - Карагусова.

Методология исчисления оплаты труда бюджетников делает неэффективным задачу Главы государства о росте их оплаты труда, сказала депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова в своем запросе, передает корреспондент Bnews.kz.

"Суть нашего запроса заключается в незамедлительном исправлении ошибок в методологии исчисления оплаты труда гражданских служащих, в основе которого лежит базовый должностной оклад. Он ни научно, ни экономически не обоснован. Именно такая методология, к сожалению, делает неэффективным исполнение поручения Президента о росте и достойном уровне оплаты труда гражданских служащих, к которым, вы знаете, относятся врачи, социальные работники учителя и другие", - сказала Гульжана Карагусова.

Фото: today.kz.


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