Какие СНР могут применять субъекты малого бизнеса в 2018 году

В связи с принятием нового Налогового кодекса и изменением некоторых норм налогового законодательства с 1 января 2018 года для субъектов малого бизнеса действуют следующие положения.

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе патента:

- отменен социальный налог в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 482 Налогового кодекса;

- ставка индивидуального подоходного налога установлена в размере 1%, за исключением ставки, применяемой по наличным оборотам лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли, для которых ставка осталась прежней, - в размере 2%. При этом, доходы, получаемые путем безналичных расчетов, облагаются также по ставке 1 %, для чего необходимо вести раздельный учет доходов, облагаемых по разным ставкам индивидуального подоходного налога.

Согласно статье 48 Закона РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» действие пункта 2 статьи 686 Налогового кодекса приостановлено до 1 января 2020 года и в период приостановления действуют вышеуказанные ставки.

Предельный размер дохода за налоговый период составляет также 300-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (в 2018 году - 8 485 200 тенге).

Ограниченный перечень видов деятельности, при осуществлении которых разрешено применять патент, вводится с 2020 года в соответствии со статьей 47 Закона РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации:

подпунктом 2) пункта 2 статьи 683 Налогового кодекса установлены единые пределы:

- по доходам за налоговый период в размере 2 044-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. (в 2018 году - 57 812 496 тенге);

- по среднесписочной численности работников - не более 30 человек.

Ставка для исчисления налогов по упрощенной декларации осталась без изменений - в размере 3%.

С 1 января 2018 года введен специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета.

Налогоплательщик вправе выбрать данный режим с ведением учета доходов и расходов, при соответствии установленным критериям по видам деятельности, ограничениям по наличию структурных подразделений, доли учредительства и других ограничений, установленных для субъектов малого бизнеса подпунктом 3 пункта 2, пунктами 3, 4 статьи 683 Налогового кодекса.

Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 683 Налогового кодекса для применения специального налогового режима с использованием фиксированного вычета, установлены более высокие пределы по сравнению с упрощенной декларацией:

- по доходам за налоговый период в размере 12 260-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. (в 2018 году - 343 761 840 тенге);

- по среднесписочной численности работников - не более 50 человек.

Ставки корпоративного и индивидуального подоходных налогов в соответствии с положениями статьи 685 Налогового кодекса, применяются в размере 20% и 10% соответственно.

Объектом налогообложения для налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета, является налогооблагаемый доход, определяемый как разница между доходом с учетом корректировок и предусмотренными вычетами.

Для данного режима статьей 693 Налогового кодекса предусмотрено применение налогоплательщиком дополнительного фиксированного вычета в размере 30% от суммы СГД. При этом общая сумма расходов, относимых на вычеты, включая фиксированный вычет, не должна превышать 70% от СГД с учетом корректировок.

А. Кабылтаев, Руководитель УКК