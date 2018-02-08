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В Венесуэле инфляция за год превысила четыре тысячи процентов

8 февраля 2018, 10:31

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров.

Показатель инфляции в Венесуэле за год (с января 2017 года по январь 2018-го) превысил 4000%, сообщил в четверг глава комиссии по финансам и экономическому развитию парламента страны Рафаэль Гусман, передает РИА Новости.

В его докладе, опубликованном оппозиционным блоком "Круглый стол демократического единства", отмечается, что с инфляцией в 4068% венесуэльцы вошли в самый худший экономический кризис в истории страны. "Единственным виновным в этих цифрах является правительство Николаса Мадуро", — отметил Гусман.

При этом за январь 2018 года инфляция в Венесуэле составила 84,2%.

Примечательно, что этим прогнозом Гусман ухудшил свои собственные проектировки, которые делал в начале января этого года. Тогда депутат сообщил, что уровень инфляции в Венесуэле по итогам 2017 года достиг отметки в 2600%. Уровень прогноза инфляции на 2018 года парламент оценивал тогда в 14000% без принятия срочных мер. К ним депутаты отнесли отмену контроля над обменным курсом, остановку печатного станка, рефинансирование внешнего долга при условии обеспечения доверия инвесторов и выработку четкого плана для держателей акций, а также получение международной финансовой помощи.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

Фото: © РИА Новости / Олег Иванов


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