Бензин подорожал за год на 17-21%, в зависимости от марки, летнее дизельное топливо - на 22%, зимнее - сразу на 27%

По итогам 2017 года производство продуктов нефтепереработки достигло в стоимостном выражении 709,6 млрд тг - на 14,2% больше, чем годом ранее.

59,3% выпуска пришлось на Атыраускую область (тут расположен Атырауский нефтеперерабатывающий завод - АНПЗ), 12% - на Павлодарскую (в области работает Павлодарский нефтехимический завод - ПНХЗ), и 11,2% - на Южно-Казахстанскую (где размещен Шымкентский нефтеперерабатывающий завод «ПетроКазахстан Ойл Продактс» - ПКОП).

С 1 января 2018 года все три НПЗ РК перешли на выпуск дизельного топлива экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4, Евро-5).

Ранее, с июля 2017 года, Шымкентский нефтеперерабатывающий начал выпускать высокооктановый бензин экологического класса К4 и К5. На Павлодарском НХЗ первая партия бензина класса К4 была отгружена в ноябре прошлого года. Кроме того, к концу прошлого года в Атырау заработал комплекс глубокой переработки нефти, что позволит значительно увеличить производство автомобильных бензинов качества К4, К5 на АНПЗ.

Напомним, импорт и производство нефтепродуктов экологических классов К2, К3 с 1 января 2018 года на территории Республики Казахстан запрещены (за исключением опытно-промышленной партии). Однако топливо класса К2 можно использовать до полного освобождения от него нефтебаз и АЗС.

В натуральном выражении выпуск бензина вырос за 2017 год на 4,2% к 2016, до 3,1 млн тонн. Из них 41,8% обеспечил ПНХЗ, 33,4% - ПКОП, 21,1% - АНПЗ.

Выпуск дизельного топлива, напротив, сократился - на 6%, до 4,4 млн тонн. Из них 34% произведено на ПНХЗ, 31,2% - на АНПЗ и 27,6% - на ПКОП.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев высказался за необходимость строительства в республике четвертого НПЗ. В настоящее время вопрос изучает рабочая группа.

По прогнозам Минэнерго, примерно к 2022 году возникнет необходимость в увеличении импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Подготовка ТЭО нового НПЗ планируется в текущем году, в 2019 году - в планах привлечь инвестора и приступить к строительству.

Пока же, по итогам 11 месяцев 2017 года, НПЗ РК обеспечивают спрос на бензин - на 73,9%, на дизтопливо - на 91,5%.

Импорт бензина сократился год-к-году на 3,9%, дизтоплива - вырос на 5,9%.

По итогам декабря прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал год-к-году на 16,9%, до 159 тг за литр, АИ-95/96 - на 20,3%, до 178 тг, АИ-98 - на 21,3%, до 194 тг.

Летние дизельное топливо выросло в цене за год на 21,8%, до 162 тг за литр в декабре 2017, зимнее - сразу на 26,9%, до 217 тг.