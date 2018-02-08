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Казахстанцев опросили по поводу качества электроснабжения в стране

8 февраля 2018, 12:43

По результатам опроса средний балл составил 5,6 баллов из 7.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан проведен опрос потребителей качеством электроснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Опрос проводился аналогично опросу «Глобального Индекса Конкурентоспособности» Всемирного экономического форума. Для оценки которого опрашиваемым респондентам задается вопрос «Как бы Вы оценили качество электроснабжения в Вашей стране? (имеются в виду перерывы в электроснабжении и перепады напряжения)». В ответ респондент ставит соответствующий балл (от 1 – в общем ненадежное электроснабжение до 7 –очень надежное электроснабжение).

Было опрошено порядка 2,7 тысяч респондентов. По результатам опроса средний балл составил 5,6 баллов.

Также, Министерством энергетики совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проведено более 80 круглых столов с участием субъектов предпринимательства и энергетических организации. Целью проведения круглых столов является праворазъяснительная работа и определение проблемных вопросов для их последующего решения.

По итогам данной работы Министерством энергетики РК составлен план мероприятий для дальнейшего улучшения качества электроснабжения.

Опрос потребителей проходит на постоянной основе, для участия в опросе необходимо заполнить опросный лист на сайте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики

Фото с сайта ourfashionhouse.ru


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