Лыжникам Олимпиады в Корее представили схемы трасс и регламент соревнований

В южнокорейском Пхенчхане прошла первая встреча главных тренеров (Team Meeting) всех команд лыжных гонщиков, которые выступят в соревнованиях Зимних Олимпийских игр. В совещании приняли участие представители Международной лыжной Федерации, Международного Олимпийского комитета и представители 65 стран, включая Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По традиции международных соревнований, первая Team Meeting является обзорной, все последующие совещания проводятся в вечер перед стартом и посвящаются лишь предстоящей гонке: погодным условиям, специфике трассы, организационным вопросам, нормам и правилам забега.

8 февраля на обзорной встрече тренерскому штабу были представлены схемы всех шести дистанций, которые предстоит пройти спортсменам, правила использования аккредитационных карт и блог-планы всей инфраструктуры лыжного стадиона.

«Наши ребята принимали участие в «Предолимпийской неделе», проходившей со второго по восьмое февраля прошлого года. Это позволило нам в процессе подготовки к Олимпийским стартам учесть специфику корейских трасс. Индивидуальный план работы каждого спортсмена был скорректирован в соответствии с этими данными. Сейчас команда находится в хорошей форме, международные соревнования этого сезона – наглядное доказательство. Конечно, лыжные гонки - непредсказуемый вид спорта, но мы верим в наших спортсменов! Хочу выразить благодарность от лица всей команды нашим болельщикам за поддержку.», - поделился Генеральный секретарь Национальной Федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.

Напомним, церемония открытия XXIII Зимних Олимпийских игр пройдет в Корее 9 февраля. Лыжные гонщики Казахстана примут участие во всех 6 дисциплинах мужской и женской групп:

1. 10.02.2018 в 13:15 по времени Астаны - Скиатлон, 7.5 км+7.5 км, женщины

2. 11.02.2018 в 12:15 по времени Астаны - Скиатлон, 15 км+15 км, мужчины

3. 13.02.2018 в 14:30 по времени Астаны - Спринт, классический стиль, женщины

4. 13.02.2018 в 15:15 по времени Астаны - Спринт, классический стиль, мужчины

5. 15.02.2018 в 12:30 по времени Астаны - Гонка 10 км, свободный стиль, женщины

6. 16.02.2018 в 12:00 по времени Астаны - Гонка 15 км, свободный стиль, мужчины

7. 17.02.2018 в 15:30 по времени Астаны - Эстафета, 4х5 км, женщин.

8. 18.02.2018 в 12:15 по времени Астаны - Эстафета, 4х10 км, мужчины

9. 21.02.2018 в 14:00 по времени Астаны - Командный спринт, свободный стиль, женщины

10. 21.02.2018 в 14:00 по времени Астаны - Командный спринт, свободный стиль, мужчины

11. 24.02.2018 в 11:00 по времени Астаны - Масс-старт, 50 км, классический стиль, мужчины

12. 25.02.2018 в 12:15 по времени Астаны - Масс-старт, 30 км, классический стиль, женщины.