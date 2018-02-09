С 2018 года ИПН у источника выплаты и социальные отчисления по упрощенной декларации уплачиваются ежемесячно

Уважаемые налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации!

ДГД по г. Алматы сообщает, что с 1 января 2018 года ИПН за наемных работников и социальные платежи (ОПВ, СО, ОСМС) по упрощенной декларации исчисляются и уплачиваются в общеустановленном порядке.

Таким образом, платежи по ИПН у источника выплаты осуществляется ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена выплата.

При этом, исчисленные суммы ИПН и социальных платежей подлежат отражению в упрощенной декларации (ФНО 910.00).

Вместе с тем, сообщаем, что в марте 2018 года планируется введение нового шаблона ФНО 910.00, в котором будет предусмотрено отражение ИПН и социальных платежей за наемных работников.

В настоящее время в действующей ФНО 910.00 отражение таких сведений не предусмотрено. В связи с чем, в случае решения о ликвидации либо приостановления деятельности, сведения по исчислению и уплате социальных платежей за наемных работников необходимо отражать путем представления декларации формы 200.00 до введения новой формы упрощенной декларации.