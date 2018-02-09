"Дюймовочка" из Костаная прошла в полуфинал виртуального конкурса красота

Костанайская спортсменка с ограниченными возможностями прошла в полуфинал виртуального конкурса красоты. Для казахстанской «Дюймовочки», так ее называют в спортивных кругах, это первое участие в подобном мероприятии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Для 18-летней Турсынай Кабыл гораздо привычнее состязания по пауэрлифтингу и многочасовые тренировки со штангой. Миниатюрная Турсынай среди этой груды «железа» чувствует себя непринужденно. Занимается в спортзале ежедневно по несколько часов. Ее рост 1 метр 20, вес 39 килограммов.

В мир спорта Турсынай пришла в 4-летнем возрасте. Пробовала себя в гимнастике, карате и даже боксе. Но в этих видах спорта не было перспектив. Пауэрлифтингом девушка увлеклась 3 года назад. Удалось добиться колоссальных результатов. Стала двукратной чемпионкой Азии, 6-кратной чемпионкой Казахстана, выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Хотя в конце 2016-го чуть не пришлось поставить крест на спортивной карьере. Турсынай попала под автобус и получила серьезную травму руки.

Турсынай Кабыл, пауэрлифтер:

«Врачи постоянно мне запрещали. Каждый врач свое мнение говорил, профессора говорили, что тебе не стоит заниматься, потому что, если ты будешь заниматься, ты вообще можешь без руки остаться».

Но Турсынай вернулась в спорт. Восстановиться помогли тренировки, уверена девушка. Большой потенциал и боевой характер в юной «Дюймовочке» разглядел тренер по пауэрлифтингу.

Дмитрий Царенко, старший тренер по пауэрлифтингу Костанайской области:

«Когда мы вышли на уровень профессиональный, международных соревнований, нагрузка можно сказать больше, чем у других ребят, которые разрядники на уровне чемпионата области. Здесь нет такого, кого-то жалеем, кого-то нет».

Турсынай учится на 1-м курсе спортфака. В соцсетях у нее десятки тысяч подписчиков. Сейчас пробует себя и в непривычном амплуа. Участвует в конкурсе красоты «Мисс Виртуальность».

Турсынай Кабыл, пауэрлифтер:

«Устроила себе фотосессию в полный рост, не постеснялась и решила поучаствовать в этом конкурсе, потому что, мне кажется, люди с ограниченными возможностями тоже должны показывать себя, насколько они красивы, насколько красива у них душа, и показывать то, что они не сдаются, идут вперед».

Но участие в конкурсе красоты для Турсынай - дело второстепенное. Сейчас она готовится к более важному для нее соревнованию: Кубку мира. Он пройдет в середине февраля в Дубаи.