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Казахстанцы отправили за рубеж в 2017 году почти полтриллиона тенге

9 февраля 2018, 09:43

Средний чек одного перевода составил около 200 тысяч тенге.

Объем средств, отправленных из Казахстана за рубеж через различные системы международных денежных переводов, составил за январь-декабрь 2017 года 496,6 млрд тенге, что на 29,9% больше, чем в 2016 году. Показатели 2016 года в свою очередь обгоняли 2015 на 14,1%, и достигли 382,2 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Количество транзакций выросло на 17%, до 2,5 млн. Годом ранее количество транзакций составляло 2,1 миллиона. Средний чек одного перевода увеличился за год со 178,9 тыс. тенге до 198,7 тыс. тенге, на 11,1%.

Больше всего денежных переводов из РК было отправлено в Российскую Федерацию - 38,6% от всего объема, следом Узбекистан - 18% и Кыргызстан - 8,6%.

Фото: abctv.kz


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