Назарбаев Жумагалиеву про цифровизацию: Чабан тебя не поймет

Ты должен на пальцах объяснять, почему, откуда она (цифровизация) возникла, ее ж не было - Н. Назарбаев.

На расширенном заседании правительства с участием главы государства обсудили ход реализации цифровизации в РК. Также президент РК Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по этому вопросу, передает корреспондент Zakon.kz.

«Госуслуги приведут к транспарентности, к уменьшению или исключению уровня коррупциогенности. В связи с этим мы сегодня полностью анализируя все услуги, понимаем то, что некоторое количество услуг можно оказывать без участия госслужащего», - сказал заместитель премьер-министра РК Аскар Жумагалиев.

«Вот, Аскар, сейчас семинар для руководства, если ты вот таким языком будешь объяснять...», - заметил Н. Назарбаев.

«Будет сложно. Да?», - спросил А. Жумагалиев.

Глава государства подтвердил, что сложно.

«Чабан не поймет, но и образованный не поймет, что такое цифровизация. Ты должен на пальцах объяснять, почему, откуда она возникла, ее же не было», - обратился Президент РК к нему.

Вместе с тем, Н. Назарбаев поручил главе мининформации и коммуникаций Даурену Абаеву и министру образования и науки Ерлану Сагадиеву усилить работу по разъяснению цифровизации и обучению специалистов для IT-отрасли.

«Я предлагаю Даурену Абаеву надо проводить специально часы на телевидении в центральных, областных газетах, специальный стол, рубрику по цифровизации, какой эффект, где внедрили, чего достигли, почему, что такое. То есть, всеобщий всеобуч нужен. Начинать надо, Ерлан (Сагадиев), со школы. В будущем они вообще будут работать в этой сфере. Для будущей экономики, которая грядет в 2030 годах, совершенно другие дети должны быть. Нас все время критикуют, что мы все время проводим реформы в образовании, а куда деваться. Дети, которые будут в будущем, должны научиться самостоятельно мыслить, а не зубрить», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: соцсети