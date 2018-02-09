Президент возмутился наличием старых зданий в Караганде

На расширенном заседании правительства Нурсултан Назарбаев обратился с вопросом о жилищной проблеме в Караганде к акиму города, передает Zakon.kz

"Нам ведь надо снести эти плохие здания, сколько могут они еще простоять. Скажите, что по этому вопросу вы делаете в Караганде?", - спросил президент у Нурлана Аубакирова.

Аким согласился, что проблема существует.

"Да, Нурсултан Абишевич, в Караганде на самом деле есть такие дома, но исходя из закона, мы не можем их снести и выделив из бюджета деньги, построить новые дома. И мы обратились в правительство с просьбой внести изменения в закон", - отметил он.

"Нет, стоп, ведь мы обговаривали это по-другому. Там должны быть собственники, ГЧП. Например, вот есть старые хрущёвские дома 4-этажные, я хорошо знаю, их построили еще в 40 –х годах. Они стоят уже 60-70 лет", - возмутился президент.

Он отметил, что идет поддержка людей, которые желают построить дом, выделяются кредиты.

"На малый и средний бизнес. Вот им нужно давать разрешение на постройку, там где стоят 2-3 дома на землю. Ведь это же выгодно", - сказал Н. Назарбаев.

В свою очередь, аким отметил, что такая практика применяется в Астане.

"Мы рассматриваем и этот момент. Но, если честно, по нему еще не было результатов", - сообщил Аубакиров.

"Конечно, нет результата, ведь это не легкая работа, нужно проводить разъяснительные работы. Ведь надо создать и условия для бизнесмена. Эти дома находятся в центре города, может их снести и земли дать для постройки. Или за городом начать стройку. (...) Ведь это очень правильно. Во-первых, преобразится город с новыми современными домами. Во-вторых, люди будут жить в качественных, новых домах. Ведь это и здоровье, и настроение жителей. Конечно, мы не можем все сделать за один день, но ведь снести старые дома в центре и построить новые высотные здания там можем. Займитесь этим вопросам", - заключил президент.

Фото: alau.kz