Назарбаев Бозумбаеву: Мы начинам работать тогда, когда проблема нас догнала

Когда я говорил, надо строить немедленно четвертый завод, вы доказывали, что он нам не нужен, что у нас вот так будет ГСМ, некуда будет девать - Н. Назарбаев.

На расширенном заседании правительства с участием главы государства Нурсултан Назарбаев высказался насчет строительства 4-ого НПЗ, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы модернизируем три НПЗ. Дефицит покрывается на ближайшие 3-4 года. Тем более, регулярно встает вопрос обеспечения страны топливом. Мы модернизируем три завода НПЗ. Дефицит ГСМ в Казахстане покрывается на ближайшие 3-4 года, да, Канат Бозумбаев (министр энергетики РК)? Затем снова нужно будет импортировать», - сказал он.

«Когда я говорил, надо строить немедленно четвертый завод, вы доказывали, что он нам не нужен, что у нас вот так будет ГСМ, некуда будет девать. То есть, мы начинаем работать тогда, когда проблема нас догнала. Поэтому я знаю, что сейчас мы все работаем над этим делом. И разговор был с Карачаганакскими нашими инвесторами - то есть, принятие решение по НПЗ надо ускорять», - поручил глава государства.

Н. Назарбаев напомнил, что 4-ый НПЗ предлагали строить еще 10 лет назад.

«Мы это видим. Еще в 2009 году мне докладывали о планах по строительству, интегрированного газохимического комплекса. Прошло почти 9 лет, с тех пор стоимость проекта выросла с 6 до 9 млрд долларов, сроки завершения теперь с 2016 перенесены на 2024 год», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Акорда