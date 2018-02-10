Кайрат Нуртас готов заплатить миллион тем, кто снимет для него клип
Условия участия он описал на своей странице в Instagram.
Казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил конкурс на лучший клип для его песни "Сүйген қалам", пишет Zakon.kz.
Условия участия он описал на своей странице в Instagram.
"За первое место певец пообещал победителю 500 тысяч тенге, за второе – 300 тысяч, за третье – 200 тысяч", - говорится в сообщении.
Фото: i-News.kz
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