Геннадию Головкину бросили новый вызов

10 февраля 2018, 10:10

3 марта Джермалл Чарло сразится со своим соотечественником Уго Сентено за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в средней категории.

Американский средневес Джермалл Чарло нацелился на поединки с лучшими представителями своего дивизиона — Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

— С кем я хочу встретиться следующим? Вы и правда хотите знать? Я хочу «Little G» или большого «Канело». Я хочу большой бой, привезти его прямо в свой город, — заявил Джермалл в интервью Dontae’s Boxing Nation.

3 марта Джермалл Чарло сразится со своим соотечественником Уго Сентено за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в средней категории.

Фото: SPORTS.KZ


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