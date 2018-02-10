Геннадию Головкину бросили новый вызов

3 марта Джермалл Чарло сразится со своим соотечественником Уго Сентено за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в средней категории.

Американский средневес Джермалл Чарло нацелился на поединки с лучшими представителями своего дивизиона — Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, пишет Sports.kz.

— С кем я хочу встретиться следующим? Вы и правда хотите знать? Я хочу «Little G» или большого «Канело». Я хочу большой бой, привезти его прямо в свой город, — заявил Джермалл в интервью Dontae’s Boxing Nation.

3 марта Джермалл Чарло сразится со своим соотечественником Уго Сентено за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC в средней категории.

Фото: SPORTS.KZ