В Актюбинской области будет реализован социальный проект «Семейная академия»

В Актюбинской области за 2017 год на 6791 брак зарегистрировано 2672 развода, что составляет 39 %.

Очередное заседание комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области прошло под председательством заместителя акима области Ербола Нургалиева, сообщает Zakon.kz.

Данное заседание было посвящено одной из актуальных проблемных вопросов, волнующих наше общество.

Так, в Актюбинской области за 2017 год на 6791 брак зарегистрировано 2672 развода, что составляет 39 %.

Понимая актуальность данной темы, члены комиссии и эксперты, работающие в этой сфере,внесли ряд предложений в разрабатываемый областной план мероприятий по пропаганде семейных ценностей и профилактике разводов.

Участники совещания поделились планами мероприятий, которые будут проводиться в рамках пропаганды института семьи, укрепления семейных ценностей и профилактики разводов, а также озвучили итоги проводимой работы по морально-этическому и духовно-нравственному развитию подрастающего поколения и обеспечению прав и законных интересов детей.

В частности, стало известно, что в регионе на базе Дворца бракосочетания будет реализован социальный проект «Семейная академия». Его цель - оказание поддержки и помощи супругам (родителям) в укреплении семейных отношений и коммуникаций, диалог и обмен опытом между парами, развитие педагогической и психологической грамотности родителей, молодых пар, молодых людей, желающих вступить в брак.

Развод для супругов – это практически всегда травма для психики, для здоровья, материального благополучия. Больше всего в этой ситуации страдают дети. Как показывают исследования,последствия развода родителей сказываются даже на будущем детей, на их способности быть счастливыми и строить свою личную жизнь. Посредством социального проекта планируется повысить навык общения внутри семьи, укрепить коммуникацию и помочь людям самостоятельно решать возникающие сложности.

Всем известно, что социальная реклама как важнейший инструмент государственной информационной политики играет большую роль для решения социальных проблем. В связи с чем,планируется выпуск и распространение социальных видеороликов, буклетов, баннеров о семейных ценностях, о сохранении семьи.

При каждом учебном заведении нашей области возобновили свою работу Попечительские советы, в состав которых вошли родители учащихся, ветераны образования, представители общественных организаций. Члены комиссии предложили ​ подключить их к работе по пропаганде семейных ценностей, воспитанию девочек. ​

Более 5 лет в области успешно работает созданный при областном краеведческом музее «Клуб для девочек «Шолпы». Уже проведено более 60 встреч с известными людьми, специалистами-профессионалами, в ходе которых обсуждались различные актуальные темы. Данный положительный опыт будет использован во всех учебных заведениях. Ожидается, что в Клубы войдут не только девочки, но и родители, педагоги, ветераны этого учебного заведения.

Большую работу с детьми в школе проводят психологи и классные руководители, которые первыми видят изменения в характере, поведении, настроении учащихся, причинами которых могут быть семейные ссоры, развод родителей и т.д.Поэтому в рамках планируемых работ по пропаганде семейных ценностей будет проведен цикл семинаров-тренингов, мастер-классов по повышению квалификации школьных психологов.

Поступило предложение открыть Парк«Семейных традиций», где обязательно найдется место для арт-терапии, проведения мастер-классов для семей на свежем воздухе.

В рамках разрабатываемого плана также будут приняты меры по созданию новых программ и проектов, направленных на повышение уровня жизни молодых семей, проведение комплексной социально-педагогической, психологической и медицинской помощи семье.

Большую лепту в этом направлении должна внести и работа Центра духовно-нравственного воспитания «Аналарға тағзым», который будет открыт по инициативе акима области в текущем году.

Участники заседания сошлись во мнении, что сложная ситуация в сфере социальной работы с молодыми семьями при разводе свидетельствует о неэффективности проводимой работы. В настоящее время требуется разработка инновационных подходов и технологий профилактики разводов в молодых семьях, перенос акцента в работе всех социальных институтов в борьб е с последствиями разводов на искоренение причин.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области



