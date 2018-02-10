18 эпичных провалов горе-мастеров, которые так и не освоили фотошоп

Есть такие умельцы, которые совсем не уважают замечательное изобретение и используют его из рук вон плохо.

Фотошоп настолько прекрасный и полезный инструмент, что пользоваться им одно удовольствие. Особенно если постигнешь азы фоторедактирования. Однако есть и такие умельцы, которые совсем не уважают замечательное изобретение и используют его из рук вон плохо. Более того, даже не замечают жутких результатов и спокойно отправляют в печать.

Но с другой стороны, если бы все владели фотошопом в совершенстве, нам бы не над чем было сейчас смеяться.

Нет ног!

Пора звать экзорциста.

Надеемся, душ поможет со сломанной шеей.

Все плохо.

Помните Руку из фильма «Семейка Аддамс»? Теперь она снимается в рекламе.

Наверняка с такими длинными руками легче выигрывать заплывы.

Загадочное движение ног.

American Apparel просто взяли и вырезали остальную часть лошади.

Подождите, селфи-палку не так используют.

Если у вас нет близнеца, не стоит устраиваться на работу в эту компанию.

С ногой совсем беда.

Кадр из фильма ужасов, а не реклама одежды.

Попробуйте найти на фото, где горе-мастера недоработали.

Французский интернет-магазин одежды La Redoute, кажется, забыл убрать с фотографии голого мужчину за заднем плане.

Слишком много рук у Мишель Обамы.

А тут что вообще происходит?

Кто-нибудь, скажите модели, что у нее пупок не на том месте.

Источник: Bored Panda