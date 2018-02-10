18 эпичных провалов горе-мастеров, которые так и не освоили фотошоп
Есть такие умельцы, которые совсем не уважают замечательное изобретение и используют его из рук вон плохо.
Фотошоп настолько прекрасный и полезный инструмент, что пользоваться им одно удовольствие. Особенно если постигнешь азы фоторедактирования. Однако есть и такие умельцы, которые совсем не уважают замечательное изобретение и используют его из рук вон плохо. Более того, даже не замечают жутких результатов и спокойно отправляют в печать.
Но с другой стороны, если бы все владели фотошопом в совершенстве, нам бы не над чем было сейчас смеяться.
Нет ног!
Пора звать экзорциста.
Надеемся, душ поможет со сломанной шеей.
Все плохо.
Помните Руку из фильма «Семейка Аддамс»? Теперь она снимается в рекламе.
Наверняка с такими длинными руками легче выигрывать заплывы.
Загадочное движение ног.
American Apparel просто взяли и вырезали остальную часть лошади.
Подождите, селфи-палку не так используют.
Если у вас нет близнеца, не стоит устраиваться на работу в эту компанию.
С ногой совсем беда.
Кадр из фильма ужасов, а не реклама одежды.
Попробуйте найти на фото, где горе-мастера недоработали.
Французский интернет-магазин одежды La Redoute, кажется, забыл убрать с фотографии голого мужчину за заднем плане.
Слишком много рук у Мишель Обамы.
А тут что вообще происходит?
Кто-нибудь, скажите модели, что у нее пупок не на том месте.
Источник: Bored Panda
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