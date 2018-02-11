В результате ДТП в Индонезии погибли 27 человек

ДТП, в ходе которого автобус столкнулся с мотоциклом и перевернулся, произошло на острове Ява.

В Индонезии в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 27 человек, сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

ДТП, в ходе которого автобус столкнулся с мотоциклом и перевернулся, произошло на острове Ява. Еще 16 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее из-за крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге погибли 19 человек.

Фото: livehindustan.com