В результате ДТП в Индонезии погибли 27 человек
ДТП, в ходе которого автобус столкнулся с мотоциклом и перевернулся, произошло на острове Ява.
В Индонезии в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 27 человек, сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".
ДТП, в ходе которого автобус столкнулся с мотоциклом и перевернулся, произошло на острове Ява. Еще 16 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу.
Ранее из-за крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге погибли 19 человек.
Фото: livehindustan.com
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