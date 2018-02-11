Уругвайский нападающий должен присоединиться к «Кайрату» в Алматы

В прошлом году он провел 52 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

Как информирует уругвайское издание Ovacion Digital, нападающий «Насьоналя» Уго Сильвейра отправился в Казахстан для подписания контракта с «Кайратом», сообщает Sports.kz.

24-летний форвард должен был вылететь прямым рейсом в субботу Алматы в 14:30 по уругвайскому времени. Ранее уругвайские СМИ назвали финансовые подробности сделки: «Кайрат» будет выплачивать Сильвейре 100% его заработной платы в «Насьонале».

Кроме того, по истечении контракта аренды алматинский клуб будет иметь право выкупа за 1,6 миллиона долларов. Уго Сильвейра на протяжении карьеры выступал в уругвайских «Серре» и «Насьонале».

В прошлом году он провел 52 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

Фото: SPORTS.KZ