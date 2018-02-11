Казахстан выиграл турнир по боксу в Венгрии

Сборная Казахстана по боксу заняла первое общекомандное место и завоевала три золотых медали на 62-м международном турнире Иштвана Боская в венгерском Дебрецене, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.

В финале Ильяс Сулейменов (56 кг) победил спортсмена из Чехии Мирослава Гороля. Чемпион Азии среди молодёжи Саматали Толтаев (64 кг), который только что вступил в категорию взрослой элиты, взял верх над одним из лучших боксёров Монголии опытным Чинзоригом Баатарсуком (на лицензионном турнире в Китае в 2016 году за право поехать на Олимпиаду с Баатарсуком сражался наш Аблайхан Жусупов и также выиграл). Асланбек Шымбергенов (69 кг) в финале выиграл поединок с хозяином ринга Андрасом Вадашем.

Серебряную медаль на турнире Боская получил Айболды Дауренулы (+91 кг), бронзу - Абай Толеш (75 кг).

В турнире Иштвана Боская - одном из старейших в Европе - в этом году приняли участие 158 боксеров из 23 стран.





Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса