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Бузова перестала скрывать статус отношений с Батрутдиновым

12 февраля 2018, 07:17

После того, как Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым, о ее личной жизни известно не слишком много.

Певица и телеведущая продолжает интриговать. Ольга Бузова отметила в очередном интервью, что они с Тимуром дружат на протяжении многих лет и действительно случайно столкнулись на отдыхе, пишет Starhit.ru.

Девушка опровергла слухи об ухаживаниях со стороны юмориста.

После того, как Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым, о ее личной жизни известно не слишком много. Девушка утверждала, что не может довериться мужчинам, поэтому за последний год у нее не было близких отношений с ними. Однако поклонники звезды уверены, что Оля просто скрывает возлюбленного от всеобщего внимания. После того, как начинающая певица отдохнула в Таиланде в компании Тимура Батрутдинова, в Сети стали рождаться гипотезы по поводу тайного романа давних друзей.

Сама Ольга всячески подогревала слухи о близких отношениях с юмористом. Девушка регулярно выкладывала совместные фотографии с Тимуром и даже поучаствовала в рекламной съемке новой коллекции Беллы Потемкиной - вместе с ним же.

Теперь же Бузова решила прояснить ситуацию и поведала об истинном статусе отношений с Батрутдиновым. Телеведущая стала гостьей эфира Love Radio, подробно рассказав о том, что на самом деле происходит в ее личной жизни.

«Мы очень хорошо общаемся, близко дружим уже 15 лет. Так получилось, что мы совершенно случайно встретились в Таиланде. Но поскольку я создаю тренды, эта фраза про «совершенно случайно» ушла в люди. В ней нашли какой-то свой подтекст, и теперь это чуть ли не мой новый проект с Тимуром. Но он за мной не ухаживает, нет», - подчеркнула телеведущая.

Фото: Инстаграм


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