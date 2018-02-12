Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой
Самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение 11 февраля.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области.
"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.
Напомним, самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение 11 февраля. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
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Фото: Sputnik Казахстан
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