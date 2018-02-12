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Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой 

12 февраля 2018, 09:37

Самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение 11 февраля.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

Напомним, самолет, вылетевший из аэропорта Домодедово, потерпел крушение 11 февраля. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

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Фото: Sputnik Казахстан


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