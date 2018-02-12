В Казахстане с 2020 года отменят фиксированный налог

Об изменениях в налогах на транспорт, земельные участки, имущество и игорный бизнес рассказали на встрече республиканского Клуба бухгалтеров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на atameken.kz. Видеоконференции, в которых участвуют бухгалтеры с 14 регионов страны и двух городов республиканского значения проходят ежедневно с 2 февраля и продлятся до 14 февраля.

Об изменениях в уплате налогов на транспорт, земельные участки, имущество и игорный бизнес рассказала руководитель управления «Производственных платежей» Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Гульмира Смагулова.

Она отметила, что для освобождения от уплаты налога в случаях угона транспортных средств уполномоченный орган в сфере регистрации транспорта представляет сведения, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела об угоне. На основании таких сведений начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела, возобновляется с даты прекращения дела и его возврате. Налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе уплаты единого земельного налога, отчётность по налогу представляют в виде соответствующего приложения к декларации по единому земельному налогу.

«Фиксированного налога с 2020 года не будет. С 2018 года появился новый плательщик по фиксированному налогу, Нацбанк предложил уполномоченный организации у которых есть частные обменные пункты. Это не касается обменных пунктов банков. Необходимо перед началом деятельности подать уведомление о том, что он является плательщиком этого налога, зарегистрировать объекты вложения. Объектом вложения является сам обменный пункт. Уплата налога идет ежеквартально. У кого есть игровые автоматы с 2018 года исключена норма о том, что обороты таких налогоплательщиков не облагается НДС. Это значит, что такие налогоплательщики у кого обороты превысят пороговое значение по НДС, это 30 тыс МРП, они должны будут встать плательщиками на учёт в текущем году», - рассказала Гульмира Смагулова.

Она также порекомендовала сразу снимать с учёта неработающие объекты, так как если налоговые органы не оповещены о закрытии, счета будут приходить.

«По налогу на игорный бизнес у нас с 2019 года плательщикам добавляется налог на добавленную стоимость. С 2020 года ещё и корпоративный подоходный налог. Но у них убирают обязательство по уплате дополнительного платежа. Субъекты игорного бизнеса выплачивают в зависимости от количества игорного оборудования. Мы сначала думали может ввести обычное налогооблажение как у всех налогоплательщиков. Но бизнес специфичный. В этом году подняли ставки по налогу на игорный бизнес для всех субъектов в 2 раза. Кроме электронных букмекерских контор, по которым ставку подняли в полтора раза», - сообщила Гульмира Смагулова.

По её словам, с 1 января 2018 года внесены изменения в закон о бизнес - самоуправлении, для сельских округов где население превышает 2 тысячи человек. Введён четвёртый уровень бюджета - бюджет сельского округа, куда попадают 1067 сельских округов. В бюджет сельского округа будет поступать индивидуальный подоходный налог с предпринимательской деятельности и с субъектов, осуществляющих частную практику. Туда же будут поступать подоходный налог с доходов необлагаемых источников выплаты, это имущественный налог, когда человек самостоятельно декларирует свои доходы. Если местонахождение налогоплательщика в сельском округе, тогда эти налоги должны попадать туда.