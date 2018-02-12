МОК после авиакатастрофы в Подмосковье выделил зону траура в Олимпийской деревне

МОК готов оказать помощь всем, кому она необходима.

Международный олимпийский комитет (МОК) принес соболезнования семьям погибших в результате катастрофы пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Об этом говорится в заявлении МОК, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, не выжил никто.

"Все наши мысли с родным и близким погибших в этой ужасной трагедии, - говорится в заявлении МОК. - Те, кто хочет отдать дань уважения жертвам катастрофы, могут сделать это в специальной зоне траура в Олимпийской деревне. МОК готов оказать помощь всем, кому она необходима".

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Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС