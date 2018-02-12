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Четырёхдверный Mercedes-AMG GT показали на официальных фото

12 февраля 2018, 10:33

Немецкая премиальная марка Mercedes-Benz опубликовала первые официальные фотографии нового 4-дверного суперкара, который будет предложен на мировом рынке под названием Mercedes-AMG GT Coupe.

Напомним, ранее предполагалась, что серийная версия 4-дверного прототипа Mercedes-AMG GT Concept получит название Mercedes-AMG GT4. Однако компания решила именовать новинку Mercedes-AMG GT Coupe. Отметим, что по существу и то и другое название уже присутствует в модельном ряду производителя.

На первых официальных фото нового 4-дверного спортивного автомобиля Mercedes-AMG GT Coupe мы видим по-прежнему закамуфлированную модель. Никакой официальной информации о технической «начинке» машины пока нет.

Напомним, что несколько дней назад в интернете появились шпионские фото новой модели Mercedes-AMG GT Coupe, на которых автомобиль запечатлён практически без камуфляжа.

Добавим. По слухам, новая спортивная модель Mercedes-AMG GT Coupe будет доступна с 4,0-литровым двигателем V8, мощностью свыше 600 лошадиных сил. Помимо этого, компания предложит гибридную модификацию новинки, мощность которой составит порядка 800 сил.

Via livecars


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