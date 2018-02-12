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В Белом доме задумали провести приватизацию МКС

12 февраля 2018, 12:00

NASA уже прорабатывает план передачи МКС в частный сектор.

Белый дом планирует прекратить финансирование Международной комической станции (МКС) с 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам источника телеканала в NASA, агентство уже прорабатывает план передачи МКС в частный сектор.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США намерена запросить у конгресса 150 миллионов долларов на будущий налоговый год для "развития коммерческих предприятий и мощностей", необходимых для приватизации МКС.

Россия вывела на орбиту первый элемент Международной космической станции в 1998 году. В проекте участвуют 14 стран, сейчас на борту МКС находятся шесть космонавтов — два россиянина, три американца и японец.

По данным NASA, США тратят на содержание станции около 3-4 миллиардов долларов в год.

Фото: © NASA


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