В Белом доме задумали провести приватизацию МКС

NASA уже прорабатывает план передачи МКС в частный сектор.

Белый дом планирует прекратить финансирование Международной комической станции (МКС) с 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По словам источника телеканала в NASA, агентство уже прорабатывает план передачи МКС в частный сектор.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США намерена запросить у конгресса 150 миллионов долларов на будущий налоговый год для "развития коммерческих предприятий и мощностей", необходимых для приватизации МКС.

Россия вывела на орбиту первый элемент Международной космической станции в 1998 году. В проекте участвуют 14 стран, сейчас на борту МКС находятся шесть космонавтов — два россиянина, три американца и японец.

По данным NASA, США тратят на содержание станции около 3-4 миллиардов долларов в год.

Фото: © NASA