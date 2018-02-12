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Серийный BMW Z4: новые изображения

12 февраля 2018, 12:07

Пожалуй, одной из самых ожидаемых новинок баварского бренда BMW в ближайшее время является компактный спортивный родстер Z4 нового поколения.

Новый родстер будет построен по мотивам великолепного концепта BMW Z4 Concept. Как неоднократно сообщалось ранее, в основе автомобиля будет лежать платформа, на которой также будет построено спортивное купе Toyota Supra нового поколения.

Ожидается, что для нового родстера BMW Z4 будет предусмотрен 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с наддувом, отдач которого составит порядка 180 сил. Также ожидается более мощная версия, оснащённая 385-сильным двигателем.

В настоящий момент нет полной ясности, когда состоится мировая премьера новинки. По данным инсайдеров, родстер BMW Z4 нового поколения непременно дебютирует до конца 2018 года. Нам же остаётся набраться терпения и ожидать официального дебюта машины.

Via livecars


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