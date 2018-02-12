Китай заявил о своих планах играть большую роль в развитии Сирии после войны

Страны уже подписали несколько договоров о сотрудничестве в области водных ресурсов, сельского хозяйства.

Посол Китая в Дамаске Ци Цяньцзинь заявил о планах КНР играть большую роль в послевоенном восстановлении и развитии Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Я думаю, что пришло время сосредоточить все усилия на развитии и реконструкции Сирии, и я думаю, что Китай будет играть большую роль в этом процессе, предоставляя больше помощи сирийскому народу и сирийскому правительству", - приводит "Синьхуа" слова посла.

Ранее, в интервью посол РФ в Сирии Александр Кинщак заявлял, что Россия призывает заинтересованных партнеров, прежде всего по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), закрепить свои позиции на перспективном сирийском рынке.

В феврале 2017 года Пекин и Дамаск подписали два соглашения о предоставлении Сирии на безвозмездной основе гуманитарной помощи в размере $16 млн. Стороны уже заключили серию договоров о сотрудничестве в области водных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма, нефти и газа.

Фото: © AP Photo/Hassan Ammar