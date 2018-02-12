Казахстанцы берут кредит, чтобы «достойно» похоронить родственников

Недавно общественность обсуждала нашумевшую свадьбу в Шымкенте с лакшери-тортом стоимостью почти 180 тысяч долларов. Кич, шик и размах. Возможно, для свадеб это еще как-то оправданно. Хотя, вопрос - спорный. Но вот для поминальных мероприятий подобное расточительство все же через край, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Сейчас на это все больше внимания стали обращать священнослужители. Начинают проводить беседы. Объяснять. Призывают к скромности, аргументируя законами шариата. Более того, в мечетях страны разработали специальное меню для поминального обеда. Но, к сожалению, мало кто придерживается этих норм.

Тема пиршества и показного достатка во время траурных церемоний уже не первый год осуждается свяженослужителями, журналистами и просто рядовыми казахстанцами. Но, увы, нездоровая состязательность только набирает обороты. Казахстанцы берут кредиты, чтобы "достойно" проводить в последний путь. И в понятие достойно каждый вкладывает свое понимание. Зачастую все сводится к банальной показухе. И сегодня не отличишь, где той, а где похороны с сожалением отмечает Бибигуль Тулегенова.

"Вот, когда приходишь в ресторан, свадьба там. Стол накрыт, все прям «рекой льется» начиная от красной, черной икры и дальше-дальше. И когда поминки делают тоже самое. Зачем такие обильные столы? Как будто это … мы похоронили и обрадовались – «Сейчас теперь наедимся». Нельзя этого делать", - высказала свое мнение Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова.

Имамы сегодня проводят беседы на эту тему. Объясняют, что по шариату траурные мероприятия не предполагают расточительства. Но, к сожалению, люди больше ориентированы на мнение окружающих, поэтому и устраивают ярмарку тщеславия, в которой скорбь по усопшему отходит на второй план.

"Если люди начинают соревноваться в подобных дастарханах, то тогда это наталкивает других людей на расточительство - на исраф. А люди у нас принимают это как обязательный ритуал, как пятикратная молитва. Нет, Шариат это не обязывает. Если у человека нет возможности, он не обязан брать в кредит или в долг, колоть животное крупнорогатое", - сказал заместитель имама центральной областной мечети ЮКО Еркебулан Каракулов.

В прошлом году Южно-Казахстанские имамы разработали рекомендательное меню для поминального обеда. В скромный список внесли: воду, хлеб, плов, чай, сухофрукты, баурсаки и сметану. В других регионах страны было составлено аналогичное меню.

"Местные мечети у нас утвердили список продуктов необходимых для дастарханов, куда входят, например, хурма, изюм, хлеб, баурсаки. Вот и не надо уклоняться от этих списков. Во всём должна быть умеренность", - сказал верующий Хусаин хажи Бахтиярулы.

Непросвещенность - одна из причин таких поминальных обедов, - считают свяженнослужители. Люди думают, что такая расточительность живых даст божью милость усопшему родственнику. Другими словами "сауап". Но подобное суждение не совсем верно, - отмечают имамы, обращая внимания на важность помощи нуждающимся.

"Если ожидать "сауап", есть детские дома. Есть люди, которые действительно нуждаются в этом. Есть такие люди, у которых нет хлеба даже покушать. Мы этих людей знаем. Кто хочет сделать милостыню, могут к нам прийти, мы покажем путь", - сказал имам Анвар Хайдаров.

Не жалеют средств казахстанцы сегодня и на погребение усопших. Заранее покупают участки на так называемых «престижных» кладбищах, возводят огромные мазары. Причем памятники устанавливают из дорогостоящих камней, привозимых из-за рубежа. Стоимость таких материалов, по словам реализаторов гранита доходит до 5 тысяч долларов.

"У нас и христиане и мусульмане заказывают. Цены у нас разные. Дорогими считаются камни, привезенные из других стран. Есть за 150 тысяч, за 200 тысяч тенге. Самые дорогие могут стоить от 1000 до 5000 тысяч долларов", - сказал продавец Айдос Ержанұлы.

В прошлом году ДУМК приняло специальную фетву – свод правил погребения и облагораживания могил. Согласно правилам на могиле правоверного мусульманина разрешается ставить памятник из крепкого материала, огородить место захоронения забором или камнем. Под запретом изображение лица покойного и установка больших монументов. Известны лишь некоторые исключения из правил. Большие мазары и комплексы строятся на месте погребения султанов, биев, батыров, чтобы память о них жила долгие годы.

"Совсем не обязательно строить купол, возносить это все из золота, серебра, делать отдельный шлагбаум, ставить туда охранника. Это наоборот отрицательно повлияет усопшему. На судном дне Аллах спросит: «Что ты сделал чтобы заслужить такое?». А по шариату очень скромно должно быть", - сказал заместитель имама центральной областной мечети ЮКО Еркебулан Каракулов.

А еще в прошлом году в Казахстане неоднократно поднимали вопрос ограничения расходов на погребение. На законодательном уровне. С такой инициативой выступали общественники и ритуальные агентства. По мнению мажилисмена Романа Кима сегодня нет необходимости вводить нормы в Закон, которые бы ограничивали расходы на проведение похорон.

"Это право каждого гражданина – как провести. Это не свадьба, не юбилей. В моей практике такого не было, чтобы какие-то пышные похороны были. Есть похороны, где есть уважаемый человек, там действительно много людей. Ну их же не ограничишь. Поэтому вводить такую норму в Закон на сегодня нет такой необходимости", - сказал депутат мажилиса Парламента РК, член фракции «Нур Отан» Роман Ким.

Имамы в Южном Казахстане уже в этом месяце планируют возобновить разъяснительную работу. 36 священнослужителей в течение года будут посещать районы региона и встречаться с населением. Людей будут учить тому, как правильно проводить траурные мероприятия по законам шариата. Настоятельно будут призывать к ограничению расходов на поминальный обед.

Фото: Казахстанская правда