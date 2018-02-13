Касательно изменений по УКМ, КПУ и лицензионному сбору

Управление государственных доходов по городу Костанай сообщает, что Законом РК от 25 декабря 2017 года № 122-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» в Закон РК от 16 июля 1999 года № 429-І «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» внесены следующие изменения и дополнения:

Статья 1 Закона дополнена подпунктом 7-1) и введено понятие прибора идентификации учетно-контрольных марок:

7-1) приборы идентификации учетно-контрольных марок - это приборы с использованием программного обеспечения, определяющие идентификацию учетно-контрольных марок алкогольной продукции и осуществляющие передачу данных идентификации уполномоченному органу и его территориальным подразделениям в режиме реального времени, с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.

Подпункт 6) пункта 3 статьи 9 Закона изложен в следующей редакции:

Запрещается хранение и реализация алкогольной продукции:

6) без наличия приборов идентификации учетно-контрольных марок.

Прибор должен сканировать учетно-контрольные марки, идентифицировать их и передавать информацию в уполномоченный орган.

Административная ответственность за хранение и реализацию алкогольной продукции без наличия приборов идентификации УКМ предусмотрена подпунктом 6 части 3 статьи 282 КоАП и влечет штраф в размере на физ. лиц - 50 МРП, субъектов малого предпринимательства 75 МРП (180 375 тенге), субъектов среднего предпринимательства в размере 150 МРП, субъектов крупного предпринимательства - 200 МРП, юридических лиц - субъектов крупного предпринимательства - 600 МРП с конфискацией подакцизных товаров.

Перечень, наименование и марки приборов законом не оговариваются, поэтому субъекты бизнеса могут самостоятельно выбрать приборы из тех, что предложены рынком на сегодняшний день, главное, чтобы приборы соответствовали их определению в Законе, т. е. определяли идентификацию учетно-контрольных марок алкогольной продукции и осуществляли передачу данных идентификации уполномоченному органу в режиме реального времени, с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.

Лицензионный сбор

У субъектов, уже имеющих лицензии на хранение, оптовую и (или) розничную реализацию алкогольной продукции (получившие ранее), с 1 января 2018 года возникает обязанность по уплате платы за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности. При этом ставки платы определены в следующих размерах:

- хранение и оптовая реализация алкогольной продукции- 200 МРП (481 000 тенге);

- хранение и розничная реализация алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства, за каждый объект деятельности для субъектов, осуществляющих деятельность:

в столице, городах республиканского значения и областных центрах - 100 МРП-(240 500 тенге).

Сроки уплаты платы за пользование лицензиями в новом Кодексе разделены.

Плательщики платы ежегодно уплачивают по месту своего нахождения суммы платы равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.

Кроме того, в случае, если период пользования лицензией в отчетном налоговом периоде составляет менее одного года, сумма платы определяется путем деления суммы платы, исчисленной за год, на двенадцать и умножения на соответствующее количество месяцев (полных или неполных) пользования лицензией в году.

Таким образом, платить можно по частям равными долями каждый квартал, например если ставка в 100 МРП ИЛИ 240500 тенге, оплачиваем по 60125 тенге 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря.

Плата за пользование лицензией будет исчисляться по новому КБК, который пока не определен. После того как определится КБК, информация будет опубликована в СМИ и на сайтах.

Запрет на реализацию без уплаты платы оговорен в подпункте 5) пункта 3 статьи 9 Закона:

Запрещается хранение и реализация алкогольной продукции:

5) без уплаты платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности в сроки и размерах, которые установлены Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Минимальные цены

Теперь что касается минимальных цен на водки и крепко-алкогольную продукцию, поскольку новое постановление правительства еще не принято и не опубликовано, поэтому пока действуют старые цены в 1 700 тенге/литр. При опубликовании постановления информация будет размещена в СМИ.

Минимальные цены на сигареты согласно Постановлению Правительства РК от 25 сентября 2017 года № 587 установлены в размере:

-трехсот сорока тенге с 1 января 2018 года до 30 июня 2018 года включительно;

-трехсот шестидесяти тенге с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года включительно.

О нефтепродуктах

В соответствии с внесенными изменениями в пункт 3 статьи 19 Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» от 20 июля 2011 года № 463- IV сроки установки контрольных приборов учета продлены и вводятся в действие:

с 1 января 2019 года - для автозаправочных станций, расположенных на территориях столицы, городов республиканского, областного и районного значения;

с 1 января 2021 года - для остальных автозаправочных станций.

Реализация, отгрузка и (или) транспортировка, а также прокачка нефтепродуктов с баз нефтепродуктов осуществляются без применения контрольных приборов учета.

К применению допускаются КПУ, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений. Список зарегистрированных приборов в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК, размещены на сайте РГП «КазИнМетр» htpp://kazinmetr.kz/si/.