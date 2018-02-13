Кроме онкобольных, лекарства не получают еще и люди, больные разными формами артрита.

Онкобольные Уральска третий месяц не получают бесплатные лекарства. В социальных аптеках и поликлиниках нет "Аксастрола" – препарата, жизненно необходимого для больных раком, сообщает "Информбиржа".

Представитель управления здравоохранения, присутствующий на отчетной встрече акима города, проблему признал:

— В течение года мы выявили больше больных, между которыми было перераспределено лекарство. Единый дистрибьютор будет разыгрывать еще один тендер. Однако на сегодняшний день по области уже закуплено лекарств на 345 миллионов тенге. Сейчас они распределяются по аптекам и поликлиникам.

Однако то же самое в управлении здравоохранения говорят с начала года. «Лекарства есть, их везут». Куда везут и кому — неизвестно, ведь даже главврачи местных поликлиник разводят руками — лекарств нет.

Кроме онкобольных, лекарства не получают еще и люди, больные разными формами артрита. Препарата под названием «Метотрексат» нет в поликлиниках около 2,5 месяца.

Фото: aif.ru