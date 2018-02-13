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Из глаза американки извлекли 14 червей, ранее встречавшихся лишь у животных

13 февраля 2018, 09:08

Паразиты попали в глаз девушки благодаря мухам Musca autumnalis.

Ученые обнаружили, что черви Thelazia gulosa (разновидность гельминтов), ранее встречавшиеся только у животных, могут паразитировать на людях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Live Science.

В статье приводится история 26-летней американки Эбби Бекли, которая в 2016 году во время рыбалки обнаружила у себя в глазу прозрачного червя длиной 1,3 сантиметра. После недели непреходящих головных болей и раздражения глаза девушка обратилась в больницу. В течение следующих 20 дней врачи извлекли из конъюнктивы (тонкой прозрачной ткани, покрывающей глаз) 14 особей Thelazia.

В статье отмечается, что в длительное пребывание подобных червей в глазу человека может приводить к повреждениям роговицы и слепоте. Однако у Эбби Бекли неприятные ощущения прошли сразу после удаления паразитов, при этом травм глаза не зафиксировали.

Позднее специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний США установили, что черви относятся к виду Thelazia gulosa, который ранее встречался только у ряда животных, включая кошек, собак, лисиц и крупного рогатого скота. Исследователи полагают, что паразиты попали в глаз девушки благодаря мухам Musca autumnalis, которые питаются выделениями вокруг глаз, рта и ноздрей животных.

Фото: © Fotolia / romaset


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