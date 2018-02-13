13 февраля на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода

13 февраля с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдет снег, усилится ветер. На востоке, северо-востоке и юго-востоке Казахстана без осадков. Местами ожидается туман, на северо-западе республики – низовая метель, на юго-западе - гололед, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра до 18-23 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер до 15-20, порывы до 25 м/с.

В Мангистауской области местами – туман, ночью - гололед.

В Кызылординской области местами – туман, гололед, днем ветер до 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами - туман.

По данным РГП «Казгидромет» в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение.

14-15 февраля в Жамбылской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами до 15-20, порывы до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более.

14 февраля снег, в горных и предгорных районах сильный снег, местами метель, туман, гололед.

В городе Тараз 14 февраля ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный до 15-20, порывы до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более. Вероятность шторма 97%.

В Алматы днем облачно, +3.

В Астане днем частично облачно, - 13.

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Фото: goodfon.ru