Около 1 млрд человек отправляют в день через WhatsApp 55 млрд сообщений

Основные причины успеха WhatsApp кроются в его надежности и простоте.

Основные причины успеха мессенджера WhatsApp кроются в его надежности и простоте. С таким заявлением выступил в понедельник в Дубае Нирадж Арора, вице-президент по развитию бизнеса компании WhatsApp Inc., создавшей всемирно известную систему обмена сообщениями, передает ТАСС.

Он выступил на 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

По словам Ароры, "число активных пользователей WhatsApp в месяц достигло 1,3 млрд человек, при этом ежедневно мессенджером пользуются около 1 млрд человек, отправляющих порядка 55 млрд сообщений". При этом вице-президент заверил, что "текстовые послания и голосовые сообщения защищаются методом сквозного шифрования (end-to-end)".

Секрет успеха - надежность, простота, доступность

Говоря об огромной популярности мессенджера, Нирадж Арора сказал, что "основные причины успеха WhatsApp кроются в его надежности и простоте". "Наша мантра: Нет рекламе, нет играм, нет уловкам "очень хорошо работает для нас", - продолжал вице-президент.

"Наш приоритет - это гарантировать, что наши пользователи получают пользу, так мы и растем", - добавил он. "Для нас важна доступность WhatsApp. Нашим сервисом пользуются не только в развитых, но и в развивающихся странах. Мы хотим убедить людей, что WhatsApp - это полезная вещь, главный элемент повседневной жизни", - подытожил он.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы, как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

Всемирный правительственный саммит в Дубае, проходящий в комплексе Madinat Jumeirah, завершит работу вечером 13 февраля.

Первин Мамед-заде

Фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС